A Verolavecchia è nato l’E-club Rotary ambiente e salute

E' stata ufficializzata a Verolavecchia un’importante novità nel panorama del distretto Rotariano 2050: la nascita di un nuovo club.

A far da cornice all’evento il castello di Padernello. Deus ex machina Nedo Brunelli, che ha riunito una cinquantina di persone interessate all’evento.

"Carissimi per noi è una serata speciale stiamo per dare l'inizio ad una nuova avventura: un nuovo e-Club di scopo, unico nel Distretto, col nome di “Ambiente Salute” – ha chiosato Nedo - siamo testimoni di una voce innovativa e presente sul territorio. Un ringraziamento a tutti i soci qui presenti che hanno aderito a questa nuova iniziativa dimostrando la loro sensibilità alle tematiche della salute e dell'ambiente con la voglia di essere presenti sul territorio. La fortuna del nostro Club è di essere un e-Club innovativo senza un territorio ben definito, ma con la capacità di spaziare all'interno ed al di fuori dal Distretto, portando con orgoglio i nostri valori rotariani nonché la nostra mission. Devo poi ringraziare per l'aiuto del Governatore e dei nostri Club Padrini: Lomellina e Cremona, per averci fornito il labaro, la campana ed un contributo per l'avvio della nostra attività".

Concludendo l’intervento ha dato lettura della lettera di Stephanie A. Urchick, presidente Rotary International.

"Gentili soci fondatori del Rotary E-Club di Ambiente Salute D2050, desidero congratularmi con Voi per la nascita del nuovo club. Entrando nella nostra famiglia, il Vostro club riflette l'impegno del Rotary per il motto Servire al di sopra di ogni interesse personale. È anche una testimonianza della devozione del Vostro club verso i suoi soci, la comunità e il mondo che noi tutti condividiamo. In base alla nostra visione: Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. Il Vostro impegno è un brillante esempio dell'impatto positivo del Rotary all'interno e all'esterno del nostro effettivo. Grazie per essere tra i leader attivi del Rotary che esemplificano la magia del Rotary".