A Travagliato la benedizione della nuova ambulanza della Croce Azzurra. Presenti alla cerimonia ufficiata da don Tino Decca i militi, l’Amministrazione e la consigliera regionale Simona Tironi.

A Travagliato la benedizione della nuova ambulanza della Croce Azzurra

Giornata importante quella di ieri per la Croce Azzurra di Travagliato, che ha visto il taglio del nastro del nuovo mezzo di soccorso, affidato al direttore sanitario dell’associazione dott. Fausto Santi.

La cerimonia è stata celebrata dal parroco don Tino Decca, che ha riconosciuto l’operato e l’importanza di una realtà come quella della Croce sul territorio.

“La 12” entrerà così a breve nella flotta di ambulanze per l’emergenza-urgenza e come ha sottolineato il presidente dell’associazione Giuseppe Bazzurini “si tratta di un mezzo all’avanguardia per affrontare tutte le emergenze che siamo quotidianamente chiamati ad affrontare”.

Presenti il sindaco Renato Pasinetti insieme ai membri di Giunta e Amministrazione, la vice presidente della Commissione Sanità in Regione Simona Tironi e la presidentessa onororaia nonché fondatrice della Croce Azzurra Mina Ossoli.