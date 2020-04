A Travagliato il Municipio si tinge di blu per la Giornata mondiale dell’autismo. Il portico del palazzo comunale si è illuminato in occasione della ricorrenza, che si celebra ogni anno il 2 aprile.

A Travagliato il Municipio si tinge di blu per la Giornata mondiale dell'autismo

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di illuminare il Municipio di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

Ecco che ieri, giovedì 2 aprile, il palazzo in Piazza Libertà si è colorato per mostrare vicinanza alle persone autistiche e alle loro famiglie.

È un gesto simbolico per rafforzare la sensibilità sul tema e l’amministrazione dimostra in questo modo la propria apertura e ricettività già da qualche anno a questa parte.

“È giusto non dimenticare le situazioni legate all’autismo – ha spiegato il sindaco Renato Pasinetti – In questo momento drammatico, soprattutto, è bene ricordare le difficoltà vissute dalle persone che ne sono affette e da chi vive con loro”.

Le restrizioni a cui tutti siamo sottoposti possono infatti rivelarsi particolarmente dure per i soggetti autistici, ma anche dai cari che si prendono cura di loro.

“È difficile stare in casa e rivoluzionare la routine di un autistico – ha precisato il primo cittadino – Partecipare al ricordo di questa giornata è il nostro modo, ancora una volta, per dire che capiamo i possibili disagi causati da queste settimane di domicilio forzato. È solo un gesto simbolico, ma non si può restare indifferenti”.

