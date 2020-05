A Seniga tutti hanno la mascherina

Oggi sono state recapitate ad ogni famiglia di Seniga e Regona due mascherine, grazie alla Protezione Civile ed ai volontari.

Due mascherine per ogni famiglia

Questo pomeriggio i volontari si sono fatti carico di consegnare due mascherine, debitamente imbustate dall’Amministrazione stessa proprio il giorno della festa dei lavoratori per non perdere tempo, a 500 famiglie. La seconda tranche dei dispositivi, consegnati dalla Protezione Civile la scorsa settimana, ha fatto sì che tutti i nuclei famigliari ne abbiano ricevute almeno un paio. Seniga è protetta e può avviarsi verso la fase 2 con un’arma in più. ” Siamo contenti di questo risultato”, ha dichiarato il primo cittadino Elena Ferrari.

