A Seniga riapre il mercato settimanale

Ci sarà oggi la tanto attesa riapertura mercato settimanale di Seniga, una nuova apertura che fa piacere, ma che necessità di regole per la sicurezza.

Riapre il mercato

Con una ordinanza comunale l’Amministrazione dà il via libera al mercato che mancava dalla piazza del paese ormai da più di due mesi. Mercato tradizionale, ma regole nuove: l’ingresso sarà contingentato e verrà predisposto un varco all’ingresso dove la Polizia locale controllerà che tutti abbiano i dispositivi di sicurezza, in primis la mascherina, e che non si verifichino assembramenti. Inoltre si raccomanda sempre di tenere la distanza di sicurezza. Ormai queste regole sono entrate a far parte della quotidianità di ogni cittadino, è importante continuare ad osservarle per la salute di tutta la comunità. La riapertura del mercato è un altro passo verso la normalità e la riapertura di tutte quelle attività economiche che hanno dovuto chiudere durante il lockdown, l’auspicio è che il rispetto delle regole in vigore permetta una completa ripresa. E’ dal 17 maggio che a Seniga non si riscontrano nuovi casi di Covid e questo fa ben sperare per il futuro.