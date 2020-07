A scuola in sicurezza: la sfida della ripartenza

Da una parte il bisogno di tornare alla «normalità», di ripopolare i banchi e rivedere i compagni di classe, riprendendo quella didattica in presenza che, piaccia o meno, è un’esperienza fondamentale per la crescita individuale e sociale. Dall’altro il dovere (ma anche diritto) di farlo in sicurezza. Fra le sfide più complesse del post Covid, a settembre, c’è anche la riapertura delle scuole.

A scuola in sicurezza

La ripartenza richiederà una nuova «organizzazione degli spazi fisici e dei servizi che andranno ripensati e rimodulati, utilizzando tutto ciò che è a disposizione», ha spiegato il commissario straordinario Stefano Simeone che in sinergia con la direzione didattica del Comprensivo già da tempo sta lavorando per garantire la regolare erogazione dei servizi di assistenza prescolastica, di trasporto con un nuovo scuolabus e di accesso alla mensa «applicando le norme di distanziamento e di igienizzazione perché le famiglie e i bambini possano ritrovare la propria dimensione e tranquillità nella nuova modalità di fruizione»

