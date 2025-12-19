A San Zeno Naviglio controlli straordinari dei carabinieri: tre denunciati per tentato furto.

Controlli straordinari a San Zeno Naviglio

I controlli straordinari a cura dei carabinieri della compagnia di Brescia si sono svolti nel corso della serata di mercoledì 17 dicembre 2025, con il supporto della Polizia Locale. Si è trattato di un servizio finalizzato alla prevenzione di furti e rapine ma anche al controllo della circolazione stradale.

I numeri

Ad essere controllati nel corso delle attività sono stati 52 veicoli e 97 persone così come un esercizio pubblico senza però riscontrare irregolarità dal punto di vista amministrativo. Sono state inoltre elevate due contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni di varia natura.

Tre denunciati a piede libero

Sono stati inoltre denunciati a piede libero tre soggetti: questi ultimi sono ritenuti responsabili di tentato furto in esercizi commerciali del territorio. Due di questi sono in particolare ritenuti responsabili in concorso di tentato furto di merce elettronica all’interno di un negozio specializzato. Un soggetto è stato inoltre segnalato all’autorità amministrativa in quanto trovato in possesso di cocaina.