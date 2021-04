A Quinzano è stato istituito l’«Artiglio d’oro», un premio per tutti i quinzanesi meritevoli.

L’Artiglio d’Oro a Quinzano

Un artiglio che sta a rappresentare le zampe della poiana raffigurata sullo stendardo comunale, ma anche la forza, la perseveranza, la passione e la dedizione dei quinzanesi che dal prossimo anno verranno premiati per i loro meriti e i loro sforzi.

E’ questo che è stato approvato durante il Consiglio comunale di mercoledì sera dove il sindaco Lorenzo Olivari e il vicesindaco Federico Bertuzzi hanno spiegato durante la seduta.

«Nella nostra realtà sono presenti figure che si sono contraddistinte per il loro operato e che hanno giovato al nostro Comune – ha spiegato il primo cittadino – Sono meritevoli di un riconoscimento per questo, in un’ottica di rilancio di Quinzano, abbiamo deciso di dare vita a questo progetto. In vari Comuni esistono già questi premi, abbiamo voluto introdurlo anche da noi poiché abbiamo sul territorio eccellenze in tutti gli ambiti ed è giusto che vadano riconosciute e inserite all’interno di un albo che terremo in Comune».

La benemerenza, tuttavia, potrà essere levata a posteriori in caso di necessità.

«La più grande risorsa sono i nostri cittadini – ha spiegato il vicesindaco Federico Bertuzzi – E’ giusto riconoscere chi si è impegnato e chi si impegnerà per la nostra comunità. Non si tratta solo di qualcosa fatto durante l’anno ma può essere anche postumo alla vita della persona che si è distinta. Tutti possono proporre qualcuno: che si tratti di cittadini semplici, associazioni, imprenditori e via dicendo e la candidatura potrà essere proposta entro gennaio. L’ammissibilità, come è giusto che sia, verrà valutata da tutti e 13 i consiglieri. L’assegnazione di questo premio avverrà nel 2022 in occasione dei nostri patroni San Faustino e Giovita, insieme alle borse di studio che, a causa del virus, non abbiamo ancora consegnato».

Un’iniziativa che sicuramente verrà accolta positivamente dalla cittadinanza ma che è stata approvata anche dalle minoranze, che hanno votato a favore.