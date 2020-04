A Pavone una squadra di volontari si occupa del cimitero

Il forte vento di martedì scorso non ha causato danni in paese, ma ha sporcato soprattutto il cimitero rendendo necessario un intervento dei volontari.

I volontari si occupano del cimitero

Una intera mattinata dedicata alle pulizie nel cimitero del paese. Capitanati dal sindaco Mariateresa Vivaldini, che usualmente si occupa della manutenzione ordinaria, 5 volontari hanno lavorato instancabilmente per tutta la mattinata per pulire dallo sporco fatto dal forte vento. L’emergenza sanitaria ha reso impossibile agli abitanti prendersi cura delle sepolture dei propri cari, per questo è stato necessario trovare qualcuno che supplisse a questo problema. “Sappiamo quanto sia difficile per gli abitanti non poter venire al cimitero a far visita ai propri cari – ha spiegato il sindaco – Per questo l’Amministrazione si è occupata della manutenzione ed in occasione della Santa Pasqua abbiamo deposto un grande vaso di fiori freschi per ricordare tutti i defunti, un gesto semplice per sentirci ancora più vicini e uniti”.

