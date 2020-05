A Pavone Mella anche il cimitero ha riaperto

Da oggi, dalle 7 alle 19, tutti i giorni, il Cimitero tornerà ad essere fruibile per tutti i cittadini, senza dimenticare la sicurezza.

Riapertura in sicurezza

La riapertura del cimitero si è fatta un po’ attendere, ma per l’Amministrazione era importante fare le cose nel migliore dei modi per garantire la sicurezza dei cittadini. Fondamentale essere muniti di mascherina e guanti se si desidera usare scope, innaffiatoi, scale e altro materiale, e cosa più importante non creare assembramenti, si invita, chi è nella possibilità di farlo, a visitare la struttura negli orari in cui generalmente le persone sono al lavoro. Inoltre l’Amministrazione ha predisposto dei controlli per verificare che non si creino condizioni favorevoli al contagio, se la struttura non sarà frequentata nel rispetto delle regole verrà richiusa. “E’ fondamentale in questo momento ripartire, ma farlo nel modo giusto – ha spiegato il sindaco Mariateresa Vivaldini durante la prima puntata del talk A casa con Avis – Siamo stati uno dei Comuni più colpiti e dobbiamo tutti comportarci nel modo più corretto per evitare nuovi contagi, per questo abbiamo deciso di aspettare qualche giorno in più per la riapertura del cimitero”.