A Paratico prende vita il nuovo oratorio "a misura" di giovane

di Anna Corsini

Il sogno sta per trasformarsi in realtà. Sono iniziati da circa un mese i lavori per la costruzione del nuovo oratorio di Paratico dedicato a San Giovanni Bosco della parrocchia di Santa Maria Assunta.

Un nuovo oratorio "a misura" di giovane

«Da parecchi anni si sentiva l’esigenza di costruire un nuovo oratorio perché quello attuale non risponde più ai requisiti di sicurezza – ha dichiarato il parroco don Tarcisio Troiani – Il nuovo edificio servirà per dare una nuova struttura alle future generazioni ma anche per tutta la comunità. Ci saranno associazioni, corale, catechisti, incontri con i genitori, assemblee», Tutte le attività della comunità, infatti, verranno spostate in via dell’Assunta.

La struttura sta sorgendo nell’area del vecchio campo sportivo di oltre 10.000 metri quadrati, di proprietà parrocchiale. Strutturato su due piani, il nuovo oratorio si svilupperà su 2.000 metri quadrati. Al piano terra verranno ospitati un bar, la cucina, gli spogliatoi, due sale riunioni e una sala polifunzionale. Al primo piano ci saranno invece sette aule per svolgere le attività di catechismo e una cappella.

La struttura sarà affiancata da un campo da calcio a sette, da un campo da basket, da un campo da pallavolo e da uno spazio esterno dedicato ai giochi per bambini.

Lavori in corso a Paratico

Il piano di lavoro è stato suddiviso in due fasi. L’aspetto economico della prima fase riguarda le fondazioni e la struttura per un totale di un milione e 500mila euro. Somma garantita dal contributo della Conferenza episcopale italiana e da due alienazioni parrocchiali. La seconda fase, che riguarderà lavori idraulici, elettrici e di finitura porterà una spesa di circa un milione di euro, somma attorno alla quale ricorre una trattativa con un’ulteriore alienazione parrocchiale e che farà conto su donazioni e contributi da volontari.

Sarà proprio in questa fase in cui la parrocchia cercherà di sensibilizzare la comunità. «La parrocchia aveva scelto di costruire un nuovo oratorio sull’attuale campo sportivo circa 15 anni fa» ha specificato don Tarcisio che, giunto a Paratico sei anni fa, ha portato a compimento il progetto. I lavori di costruzione, seguiti da Dep Studio Paratico, sono ad opera dell’impresa Roggeri di Foresto Sparso. L’attuale oratorio verrà demolito per dare spazio ad aree verdi, un’area parcheggio e un percorso pedonale vista lago. Un progetto ambizioso dunque quello avviato dalla parrocchia di Paratico che necessiterà di circa due tre anni prima di essere portato a compimento.