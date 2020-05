Domani il mercato principale, quello situato nel piazzale Kennedy, sarà aperto e non solo per i generi alimentari.

A Palazzolo riaprono i mercati cittadini

Dopo le prime due settimane di parziale riapertura del solo mercato del mercoledì, al piazzale Kennedy, questa settimana vengono ripristinati tutti i mercati settimanali cittadini: mercoledì, il mercato principale al piazzale Kennedy; lunedì, in via XXV Aprile nella frazione frazione di San Pancrazio; venerdì, mercato presso Piazza Zamara. E sarà consentita la vendita anche dei generi non alimentari.

Regole da seguire

Per il mercato settimanale, da svolgersi nella giornata di mercoledì nel piazzale Kennedy: la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa è stabilita pari a 165 persone, esclusi gli addetti alla vendita e il personale di controllo; l’area mercatale sarà delimitata con un varco di ingresso e uno di uscita.

In tutti i mercati è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. Verranno messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e ci dovrà essere il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando, la merce. Infine, non è consentita la vendita di beni usati .