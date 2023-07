Un nuovo agente a quattro zampe è in arrivo a Palazzolo sull’Oglio. Diesel, un esemplare di pastore tedesco di circa un anno, entrerà in servizio nei prossimi mesi, assieme al suo conduttore, una volta completato l’addestramento da cane poliziotto iniziato in primavera.

A Palazzolo arriva Diesel, il nuovo cane poliziotto

La futura new entry raccoglie l’eredità di Aki, il pastore belga che nell’agosto 2022 era «andato in pensione» dopo 7 anni nella Polizia Locale come cane antidroga, dando una mano, o meglio una zampa e un naso fondamentali per promuovere l’attività di controllo e prevenzione nelle zone sensibili del territorio.

Superato il periodo di prova iniziato a maggio, durante il quale Diesel ha dato prova della propria bravura, l’Amministrazione ha proceduto con l’acquisto della nuova unità cinofila che diventerà ufficialmente operativa solo dopo aver concluso il periodo di addestramento condotto dagli istruttori della Polizia Locale di Brescia, che dal 2006 promuove corsi per la formazione di cani poliziotto e antidroga.