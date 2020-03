A Ospitaletto arrivano misure per la semplificazione di acquisti e servizi e altre agevolazioni. Il sindaco Giovanni Battista Sarnico ha fatto un punto, garantendo anche la sanificazione del paese.

A Ospitaletto arrivano misure per la semplificazione di acquisti e servizi e altre agevolazioni

Il sindaco di Ospitaletto Giovanni Battista Sarnico ha emanato ieri, giovedì 12 marzo 2020, l’ordinanza contingibile e urgente relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini, per l’agevolazione finanziaria delle attività commerciali, ratizzazioni e prolungamento scadenze e, infine, la programmazione della sanificazione stradale.

Procedura d’emergenza

Nel dettaglio, con l’ordinanza si è adottato procedure d’emergenza per semplificare gli acquisti da parte del Comune di Ospitaletto dei dispositivi di protezione individuale, presidi sanitari e di ogni altro dispositivo per la gestione dell’emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale. Acquisti che potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza. Si è proceduto ad assicurare quando possibile erogazione dei servizi mediante modalità digitali e telefoniche. Differimento per le tariffe relative ai servizi di Nido d’Infanzia e Sezioni Primavera e scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo statale e della Scuola Comunale “Chizzolini”, servizi di competenza dei servizi sociali quali Servizio assistenza domiciliare (SAD), telesoccorso, servizio pasti, rette per servizi diurni per persone disabili e anziani, servizio trasporti, con la fissazione della scadenza del pagamento al 30 aprile 2020.

Differimento anche di tutti gli importi in scadenza delle rateizzazioni programmate nel mese di marzo ed aprile con la fissazione della scadenza del pagamento al 30 aprile 2020.

Al punto 5 dell’ordinanza è stato stabilito che le tariffe dei servizi 0-6 nei giorni di chiusura per emergenza straordinaria non verranno addebitati, per la sola quota da riconoscere all’Amministrazione comunale.

Al punto 6 è prevista sosta libera e gratuita negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino fino al 30 aprile 2020; mentre all’ultimo punto la sanificazione delle strade, con mandato all’Ufficio tecnico comunale di programmare gli interventi necessari per la pulizia straordinaria.

Punto della situazione

È stata l’occasione per il sindaco di fare il punto della giornata: “A ieri, 12 marzo 2020, sono 19 le persone di Ospitaletto positive, di cui uno deceduto, con un incremento di quattro persone rispetto a ieri (15). Oggi la notizia della prima nostra cittadina dimessa dall’ospedale, positiva e guarita. Tutta la famiglia è in quarantena. Mentre salutiamo con un forte abbraccio la concittadina che ritorna a casa, il pensiero si unisce a tutti coloro che sono ricoverati e che vivono nella fase difficile della malattia. L’amministrazione, con l’unità operativa dell’emergenza, segue il suo rientro che avverrà grazie alla disponibilità della Croce Verde di Ospitaletto a cui rivolgiamo il nostro profondo grazie”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOMEPAGE