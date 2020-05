A Orzinuovi parte la Fase 2: via al mercato e al progetto di ascolto

E’ giunto il tempo di pensare alla Fase 2, così anche a Orzinuovi, venerdì riaprirà il mercato ma con delle condizioni.

Anche a Orzinuovi riaprirà il mercato

La Fase 2 del Governo si apre anche a Orzinuovi, è di pochi minuti fa la notizia, annunciata dal sindaco Gianpietro Maffoni.

“Il pericolo non è lontano, il Coronavirus non è stato sconfitto, sarà una strada lunga e difficile – ha detto – Ho davvero fiducia nei cittadini -Venerdì riaprirà il mercato, solo per i generi alimentari, ma ci saranno delle limitazioni, oltre alle restrizioni già in atto e un percorso limitato con entrata e uscita con la Protezione civile e la Polizia Locale a controllare per garantire la sicurezza”.

La Fase 2

Oltre al mercato sono stati aperti anche i cimiteri, per poter salutare e visitare i morti. Ma si pensa anche alla ripresa di categorie, commercianti e associazioni. “Nei prossimi giorni verrà lanciato il progetto di ascolto “Orzinuovi riparte per il rilancio” – ha spiegato Maffoni – Dove, attraverso internet, incontreremo associazioni e categorie per poter ascoltare problematiche e suggerimenti per aiutare attività e cittadini che sono stati coinvolti in questa disgrazia. Stiamo pensando anche a un progetto per riprendere, forse e più avanti, le manifestazioni con le restrizioni del caso. La luce in fondo al tunnel si fa sempre più forte ma invito tutti voi a mantenere un atteggiamento responsabile perché non è ancora finita”.

