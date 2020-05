A Orzinuovi non riaprono né parchi né mercato

A Orzinuovi non riaprono né parchi né il mercato per ordine del sindaco Gianpietro Maffoni.

Meglio non rischiare. E’ stato chiaro il sindaco Gianpietro Maffoni nelle ultime ordinanze comunali: i parchi rimarranno chiusi e non si svolgerà nemmeno il mercato. Nonostante il Governo abbia allentato la presa sui parchi e sui mercati, Maffoni ha deciso di dare ancora un giro di vite: data la situazione che ha vissuto Orzinuovi negli ultimi mesi è bene non rischiare ed evitare assembramenti, specialmente per i contagi, che rimangono stabili oltre i 200.

I cimiteri della città e delle frazioni però hanno riaperto per la visita ai defunti: dalle 7.30 alle 12 e dalle 14 alle 19. Si potrà entrare uno alla volta con un massimo in 25 persone nel camposanto e gli ingressi saranno controllati.

