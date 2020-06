A Orzinuovi in arrivo i test sierologici per tutta la popolazione: sono gratis

In arrivo test sierologici a tappeto gratuiti per la popolazione di Orzinuovi. Dovrebbero partire da fine giugno.

In arrivo i test sierologici gratuiti

Ad annunciarlo, stamattina, il sindaco Gianpietro Maffoni, che aveva richiesto i test a gran voce da settimane. “Con grande soddisfazione apprendo la decisione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore alla Sanità Giulio Gallera, a cui l’altro giorno ho posto e sollecitato caldamente questa richiesta, vista la decisione della Regione di effettuare un’indagine sierologica nei Comuni di Nembro, Alzano e Bassa Valseriana – ha raccontato – Considerata l’alta percentuale di contagi e di morti che abbiamo dovuto piangere nel nostro paese, mi sembrava giusto poter ripartire anche da una mappatura generale della popolazione orceana per ridare fiducia ai cittadini e ottenere un’immagine chiara di come e quanto il virus si sia diffuso. Ringrazio di cuore la Regione Lombardia, il presidente Fontana, l’assessore Gallera e il vice presidente della Commissione Sanità Simona Tironi per la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti del nostro territorio, così duramente colpito dalla pandemia. Seguiranno aggiornamenti, quando ci saranno forniti ulteriori dettagli”.