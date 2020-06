A Offlaga strada chiusa per scavi alla fognatura

A Offlaga via Marconi chiusa al traffico per scavi alla fognatura.

Cambia la viabilità

Nuovi problemi viari in via Marconi ad Offlaga, a causa dei lavori di scavo per la posa delle nuove tubazioni fognarie. Proseguono senza sosta i lavori, ma a causa dell’eccessiva friabilità del sottosuolo, che cede di fianco agli scavi e per la coesistenza di numerosi sottoservizi, in considerazione inoltre che quel tratto è il più stretto della carreggiata della strada provinciale che attraversa il centro abitato di Offlaga, da oggi la strada è chiusa per entrambi i sensi di marcia. C’è invece spazio per il passaggio in sicurezza di pedoni e biciclette. Viene istituita viabilità alternativa sulle vie Garibaldi-XXV aprile-Kennedy solo per le automobili. I mezzi pesanti invece non possono transitare, devono passare sul percorso alternativo attraverso Cignano (via Gambaresca).