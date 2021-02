A Offlaga entra in funzione il depuratore.

Start per il depuratore, evitate sanzioni

Il depuratore delle fognature di Offlaga presto in funzione. Costruito nel corso del 2020 da A2a ciclo idrico, con l’autorizzazione da parte della provincia di Brescia, ha ricevuto lo scorso 4 febbraio il via libera, che autorizza a scaricare le acque depurate nella roggia Bassana. Il nuovo impianto, costruito in località Campagna lungo la strada che da Offlaga conduce a Manerbio, colletterà presto gli scarichi fognari di Offlaga ed entro il 2022, anche quelli di Cignano e Faverzano. La messa in funzione dell’opera farà uscire il comune dalla procedura europea di infrazione, per scarichi non depurati. Il manufatto del costo di tre milioni di euro sarà presto collegato alla nuova rete fognaria che costerà 8 milioni, l’intera cifra è a carico del gestore.