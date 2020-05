A Milzano la solidarietà non si ferma

La solidarietà non si ferma a Milzano: Amministrazione, parrocchia e comunità hanno unito e moltiplicato il loro impegno.

Spesa solidale per Susy

Per tutta la giornata di oggi, sabato 16, sarà possibile fare la spesa al supermercato New Mark Maxi e devolvere parte della propria spesa a favore dei figli di Zsuzsanna Majlat, uccisa venerdì 8 dal compagno Gianluca Lupi. L’iniziativa è stata voluta ed organizzata dal Comune unitamente alla parrocchia. Il sindaco Massimo Giustiziero è stato promotore anche di una raccolta fondi per assicurare un sostegno a lungo termine ai tre bambini. Anche don Lorenzo Boldrini conferma l’intento di voler sostenere i ragazzi in ogni modo possibile: dall’impegno economico a quello sociale.

