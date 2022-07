A Manerbio la prima struttura convenzionata con l'Università di Brescia dell'Asst Garda

Università Brescia

L’Unità Operativa Complessa (UOC) di ortopedia di Manerbio diretta dal Professore Guido Zarattini, ha ottenuto l’autorizzazione alla clinicizzazione della struttura con l'Università degli Studi di Brescia.

Si tratta della prima struttura convenzionata della ASST del Garda con l!Università del proprio territorio.

Direttore Generale Alparone

Il Direttore Generale Mario Alparone, si complimenta con il Prof. Zarattini per questo importante riconoscimento della qualità clinica e di ricerca della Ortopedia di Manerbio.

“Sono convinto che la collaborazione tra Università ed Ospedale rappresenti una fondamentale leva di miglioramento della qualità clinica a vantaggio dei pazienti - dichiara Mario Alparone, Direttore Generale dell’ASST Garda -.La ricerca si nutre di clinica e viceversa. Spero di poter proseguire ora che è stata tracciata una strada per aumentare nel futuro il numero di strutture convenzionate con L!Università di Brescia e ringrazio in particolare il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Tira per il supporto che ha dato per sostenere questa linea strategica”.

Rettore Tira

“La clinicizzazione della Unità Operativa Complessa di Ortopedia si inserisce in un progetto di progressivo rafforzamento della presenza dell’Università degli Studi di Brescia nel territorio di Manerbio – dichiara il Rettore Prof. Maurizio Tira –. L’obiettivo di questa sinergia è certamente quello di contribuire a qualificare ulteriormente le già eccellenti attività sanitarie presenti nell’Ospedale di Manerbio, nella consapevolezza che, anche alla luce delle opportunità del PNRR, il sistema sanitario che si andrà a realizzare dovrà rispondere a sfide sempre nuove. In questo senso la sinergia tra Università e ASST Garda è assolutamente cruciale”.

Direttore Ortopedia Zarattini

“Un doveroso ringraziamento per questo accordo va al Magnifico Rettore Prof. Maurizio Tira ed al direttore generale di ASST del Garda Dr. Mario Alparone che hanno il merito di aver realizzato questo ambizioso obiettivo – commenta il Prof. Guido Zarattini, direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio di Manerbio".

Asst Garda

Il bacino d’utenza della ASST del Garda è tale che a Manerbio si traduce in circa 1500 interventi chirurgici all’anno in ambito ortopedico-traumatologico potendo garantire insieme all’alta professionalità sia del personale medico che infermieristico di partecipare e promuovere trials clinici nazionali e sovranazionali offrendo ai pazienti il più alto e moderno standard di cura.

Il Professore Guido Zarattini ha lavorato dal 2002 presso la Clinica Ortopedica dell’ASST Spedali Civili di Brescia, dal 2004 come Ricercatore e dal 2015 come Professore Associato di Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Brescia. Dal 2016 al 2020 è stato Direttore della Scuola di Specialità in Ortopedia e Traumatologia presso la Clinica Ortopedica dell’ASST Spedali Civili di Brescia prima diretta dal Professor Ugo Pazzaglia e poi dal Professor Giuseppe Milano.

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche prevalentemente sullo studio del tessuto osseo. E’ stato investigatore principale e co-investigatore di progetti di ricerca nazionali e internazionali nell’ambito del trattamento delle pseudoartrosi delle ossa lunghe e dello studio dell’ultrastruttura dell’osso corticale.

Nei 20 anni di attività chirurgica, il Prof. Guido Zarattini, si è specializzato nella chirurgia protesica delle grandi articolazione e nella chirurgia della colonna vertebrale. Nel 2009 ha conseguito il Diploma di Master Universitario di II livello in Chirurgia Vertebrale presso l’Università di Verona. Ha eseguito come primo operatore 4000 interventi di chirurgia sia traumatologica che di elezione.