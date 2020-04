A Mairano parte il progetto di Solidarietà Alimentare, gestito dai volontari del gruppo Primavera e dall’Amministrazione comunale. Aperta anche la porta della solidarietà con DoniAmo per Mairano.

Via al progetto di “Solidarietà alimentare”

Il Comune di Mairano, per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza, ha attuato il PROGETTO “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” SERVIZIO PACCHI ALIMENTARI – EMERGENZA COVID-19. Il progetto, gestito dai volontari del Gruppo Primavera, prevede l’acquisto diretto da parte dell’Amministrazione Comunale di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, da distribuire ai nuclei familiari che ne faranno richiesta e che saranno in possesso dei requisiti necessari.

“Non saranno distribuiti buoni spesa e/o erogati accrediti diretti sui conti correnti – hanno spiegato il sindaco Igor Zacchi e il suo vice, con deleghe ai Servizi sociali Gianmarco Sbaraini – L’Amministrazione Comunale si avvarrà del prezioso supporto del GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA e dei VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE, per la predisposizione e la consegna dei pacchi”.

I beneficiari del progetto e come accedere

“Chi potrà accedere saranno i nuclei familiari particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in quanto non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli che non percepiscono nessun ulteriore sostegno pubblico – hanno proseguito – Per accedere è necessario compilare e sottoscrivere il modulo di attivazione, disponibile sul sito del Comune di Mairano o alla porta di accesso degli uffici comunali. In caso di estrema necessità si può richiedere la consegna a casa del modulo; una volta compilato e sottoscritto, per poi inviarlo in formato pdf all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.mairano.bs.it, insieme alla copia della propria carta di identità (in caso di estrema necessità si può anche inviare fotografia del modulo compilato e del documento di identità). Il modulo compilato potrà essere eccezionalmente consegnato in forma cartacea solo se non in possesso di indirizzo mail e previo appuntamento telefonico chiamando lo 030.975122”.

Chi fornirà dichiarazioni false e/o mendaci, oltre ad essere immediatamente esclusi dai benefici del progetto, verrà denunciato nelle sedi competenti.

Via alla campagna DoniAmo per Mairano

L’Ordinanza della Protezione Civile prevede che i Comuni possano destinare al finanziamento delle misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni appositamente ricevute da benefattori.

“DoniAmo per Mairano è la campagna di raccolta fondi per sostenere, volontariamente e secondo le proprie disponibilità, il progetto “Solidarietà Alimentare” – hanno proseguito Zacchi e Sbaraini – Per contribuire è possibile effettuare, donazioni di generi alimentari come prodotti a lunga conservazione, non freschi, e prendendo contatti con il Gruppo Primavera, che si occuperà della predisposizione dei pacchi alimentari chiamando lo 030.9975233, da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 18. Ci sono anche le libere donazioni economiche che si possono fare sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Mairano, per informazioni consultare il sito del Comune.

