A fuoco una palazzina: paura a Gussago.

Gussago, a fuoco una palazzina

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (martedì 21 gennaio 2025) in via Achille Cadeo a Ronco (frazione di Gussago). Dalle prime ricostruzioni pare che il fuoco sia divampato dalla canna fumaria dell'edificio. Ben presto le fiamme hanno raggiunto, causando danni, il piano terra dell'edificio che conta complessivamente tre piani. Per fortuna all'interno delle stanze al piano terra non c'era nessuno essendo, al momento disabitato.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del fuoco di Gardone Valtrompia e di Brescia così come la polizia locale e i carabinieri di Gussago i quali dovranno ricostruire l'accaduto e comprendere le cause.

Non è stata fatta ancora la conta dei danni, ma pare siano piuttosto seri.