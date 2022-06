In fiamme.

A Cedegolo

Nella giornata di ieri (sabato 11 giugno) squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è intervenuta per l' incendio di una legnaia in una proprietà privata nel comune di Cedegolo. Le fasi di bonifica si sono protratte per lungo tempo. Non si registrano feriti e danni all' abitazione vicina.