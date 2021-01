Incendio a Pisogne, ha preso fuoco un tetto in legno. Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Brescia e Bergamo.

A fuoco un tetto in legno a Pisogne

Oggi, 2 gennaio, intorno alle 11.40, due squadre dei Vigili del fuoco, provenienti dai Comando di Brescia e Bergamo, sono intervenute per un incendio tetto nel comune di Pisogne, in località Sonvico superiore.

L’incendio generalizzato interessava circa 50 metri quadrati di copertura in legno. Fortunatamente non sono stati registrati feriti, ma solo danni lievi al secodo piano. L’impiego di schiume estinguenti di ultima generazione ha permesso di domare rapidamente le fiamme e circoscrivere l’incendio in breve tempo. Al momento, infine, è in corso l’accertamento delle cause dell’incendio da parte dei pomperi.