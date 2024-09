A fuoco un' auto a Rezzato: forti ripercussioni sul traffico.

A Rezzato va a fuoco un'auto

Questa mattina (venerdì 13 settembre 2024) si sono verificati forti rallentamenti nel centro della città di Rezzato dopo l'incendio di un veicolo. In particolare, ad essere chiusa, è la via Giuseppe Garibaldi: il tutto ha causato forti ripercussioni sul traffico della Strada Statale 45 bis e sulla via Giuseppe Mazzini.

Forti ripercussioni sul traffico

Ad intervenire sul posto anche gli agenti del comando della Polizia Locale di Rezzato i quali invitano gli automobilisti a percorrere strade alternative.

L'incendio del mezzo è stato ripreso e postato anche dalla pagina Instagram di Orgoglio Bresciano