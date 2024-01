A fuoco rimessaggio a Capriano del Colle, paura nella notte.

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte e mezza a Capriano del Colle in via Marina. A prendere fuoco un locale adibito a rimessaggio attrezzature così come parte della copertura della struttura.

L'intervento dei Vigili del Fuoco, restano da chiarire le cause

Sul posto una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia intervenuta con il supporto di un'autobotte che è rimasta impegnata fino alle 3.20. La buona notizia è che non risultano feriti. Al momento sono ancora in fase di ricostruzione le cause dell'incendio.