Fuoco in un cantiere edile a Pontoglio: pompieri in azione

Fuoco in un cantiere edile a Pontoglio: pompieri in azionee

Ancora non si sa ciò che è successo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A Pontoglio, in via Pirandello, ha preso fuoco qualcosa in un magazzino edile. I Vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme, ma c’è molto fumo che si è anche innalzato nel cielo. Dalle prime notizie l’incendio è divampato in un cantiere edile dove ci sono anche contanier con all’interno rifiuti. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo e la botte dei pompieri di Orzinuovi. E’ in arrivo anche il carro schiuma da Brescia. Ci sono anche i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.