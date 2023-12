E' successo a Chiari, domenica 24 dicembre, in via Beata Vergine di Caravaggio. Sul posto i Vigili del fuoco volontari.

A fuoco legna e sterpaglie in un edificio abbandonato

Sirene questa mattina a Chiari. I pompieri hanno raggiunto via Beata Vergine di Caravaggio per intervenire su un incendio in un edificio abbandonato. A prendere fuoco legna e sterpaglie accatastate nei pressi del cascinale.

Nessun ferito

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco è riuscito a contenere le fiamme ed evitare che si propagassero.