A fuoco l'autovelox sulla Provinciale

A fuoco l'autovelox a Concesio

É successo sulla Strada provinciale 19 nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023. L'autovelox si trova poco prima della galleria che pota verso la Franciacorta, limite di velocità stabilito sui 70km/h. Le fiamme hanno distrutto la cabina elettrica ma non il sistema di videosorveglianza. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, tra queste anche quella dolosa. Non è escluso che possa trattarsi di una vendetta per qualche multa ricevuta.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco, il rilevatore di velocità è ancora fuori funzione, ritornerà a pieno funzionamento tra qualche giorno.