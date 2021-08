A fuoco la centralina della colonnina di ricarica delle auto elettriche

E' successo a Rovato alle 12.45 circa. Fortunatamente le due vetture che in quel momento erano attaccate alla colonnina per la ricarica ne sono uscite... illese. Nessuno si è ferito, ma sarebbe potuta andare peggio.

A fuoco la centralina della colonnina di ricarica delle auto

A prendere fuoco in piazza Garibaldi a Rovato è stata la centralina della colonnina per la ricarica delle auto elettriche, dove in quel momento stavano facendo rifornimento di energia proprio due veicoli. Fortunatamente se ne sono accorti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Rovato e l'incendio, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, è stato circoscritto alla centralina senza intaccare ne la colonnina (che però al momento è fuori uso) ne le due auto collegate. Dalle prime ricostruzioni sembra essersi trattato di un'autocombustione, forse causata dal grande caldo di questi giorni.

Sul posto anche l'assessore Pieritalo Bosio, che ha già allertato A2a affinché i tecnici intervengano per il ripristino e la manutenzione necessaria.