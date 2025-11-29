A fuoco il tetto di un’abitazione a Monticelli Brusati, l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Monticelli Brusati: a fuoco il tetto di un’abitazione

L’allarme è scattato alle 21 di venerdì 28 novembre 2025, quando la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per l’incendio del tetto di un’abitazione. Ad essere inviati tempestivamente sul posto per fra fronte all’incendio tre squadre, due autobotti e due scale dalla sede centrale e dai distaccamenti di Sale Marasino, Chiari e Palazzolo sull’Oglio. Presente sul posto anche il Ros, responsabile operazioni di soccorso e il Funzionario di Guardia.

Operazioni complesse

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse così come quelle di bonifica anche a causa della presenza di pannelli fotovoltaici nelle falde del tetto. La buona notizia è che non si registrano feriti. Sono ancora da comprendere le cause alla base del rogo.

