E' successo poco prima delle 18 di oggi, sabato 11 marzo. Una parte del tetto di un cascinale ha preso fuoco.

Fiamme divorano il tetto di una cascina

A notare le fiamme è stato un ragazzo che si trovava di passaggio in via Lumetti, a Chiari (in campagna, vicino al confine con Coccaglio). Una parte del tetto di una cascina ha preso fuoco e in poco tempo l'incendio ha iniziato ad espandersi. Immediata è stata la chiamata ai Vigili del fuoco di Chiari. Una nube di fumo nero si è subito innalzata al cielo ed è visibile da chilometri di distanza.

Pompieri in azione

Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Chiari con 3 mezzi. I pompieri stanno lavorando duramente, avvolti dal fumo, per domare le fiamme. Nel frattempo ne sono arrivati in supporto degli altri e hanno continuato lo spegnimento con 8 mezzi attivi.

Una volta terminata l'acqua a disposizione, i pompieri hanno iniziato ad utilizzare quella della castrina adiacente.

Nessun ferito

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito prima dell'arrivo dei pompieri e tutti avevano già lasciato l'edificio.