A fuoco il tetto dell'asilo.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (mercoledì 16 luglio 2025) a Borgo San Giacomo.

Il tutto a causa di un incendio che, per cause ancora da accertare nel dettaglio, si è sviluppato sul tetto dell'asilo. A notarlo sono stati i tecnici che stavano pulendo i fotovoltaici posizionati sulla copertura.

Attivata la macchina dei soccorsi: nessun ferito

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 15. Ad intervenire sul posto un'automedica e un'ambulanza. Ma la buona notizia è che non si registrano persona ferite.