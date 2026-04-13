Ingenti sono risultati i danni alla struttura, completamente distrutto il contenuto del magazzino

A fuoco il magazzino attrezzi della base scout a Gussago, l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A Gussago: a fuoco il magazzino attrezzi della base scout

L’allarme è scattato ieri (domenica 12 aprile 2026) alle 11.40 a Gussago: a prendere fuoco un magazzino attrezzi alla base scout di Piazzole in località Brione: ad intervenire sul posto squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento di Gardone Valtrompia, con il supporto di autobotti e moduli boschivi.

Indagini in corso

Sono ancora in corso le indagini per capire le cause all’origine del divampare delle fiamme all’interno del magazzino dedicato allo stoccaggio attrezzi per la manutenzione del fondo boschivo. Al momento è pesante il bilancio: ingenti sono risultati infatti i danni alla struttura, completamente distrutto il contenuto del magazzino.

I Vigili del Fuoco, per domare le fiamme, hanno usato schiume di nuova generazione in modo da poter ottenere un raffreddamento ed un’estinzione del fuoco in tempi più rapidi. Presente sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per gli opportuni rilievi del caso.

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