Attimi di paura a Rovato, in una traversa di via delle Rimembranze. E' stato necessario l'intervento dei pompieri in una cascina, ma nessuno è rimasto ferito.

A fuoco catasta di legno situata fuori da una cascina

L'allarme è scattato intorno alel 17. A Rovato, infatti, ha preso fuoco una catasta di legna situata fuori da una cascina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l'abitazione non è stata per nulla intaccata dalle fiamme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco volontari di Chiari, ma anche l'assessore Pieritalo Bosio sul posto per sincerarsi di eventuali necessità. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e l'incendio è stato domato in poco tempo. Non ci sono feriti.