A Dello è ripartita l’operazione #campagnapulita.

#Campagnapulita

La voglia di tener pulito il proprio paese è più forte del Coronavirus.

E allora, non appena è iniziato la fase «due», i «gnari» di Dello hanno ripreso la loro Operazione #campagna pulita.

L’hanno fatto ovviamente singolarmente e nel rispetto di tutte le normative attualmente vigenti e hanno ripulito i rifiuti vicino alle loro abitazioni, a Dello e frazioni. «Siamo decisi a non mollare la lotta per un paese sempre più pulito» questo il commento dei ragazzi.

La loro voglia ha ormai contagiato tantissimi cittadini in questa bellissima iniziativa.

