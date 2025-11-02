A Comezzano Cizzago una storia al femminile che unisce 5 generazioni

L’ultima arrivata è la piccola Vittoria: dietro di lei, a sostenerla, c’è mamma Asia, nonna Vanessa, e i consigli delle bis e tris nonna

di Lara Pezzotti

Cinque generazioni unite da un filo rosa: il piccolo sorriso di Vittoria, la presenza affettuosa di sua mamma Asia, le attenzioni di nonna Vanessa, i consigli della bisnonna Maria Assunta e la saggezza della trisnonna Maria Cristina. A Comezzano–Cizzago, questa famiglia dimostra che il tempo non è mai un limite quando si parla di legami profondi e amore condiviso.

Una storia al femminile che unisce 5 generazioni

«Quando andavo a scuola, mi sorprendeva parlare con i miei compagni di classe e scoprire che i loro genitori, che per loro erano giovani, avevano in realtà l’età di mia nonna, nata nel 1963 – ha raccontato Asia – Oggi, che anche io sono diventata mamma, mi sembra incredibile pensare che mia figlia non solo ha una nonna di 45 anni su cui contare, ma anche una bisnonna, Maria Assunta, e una trisnonna, Maria Cristina, nata nel 1930, super in forma, sempre pronte a coccolarla e proteggerla in ogni situazione».

Una storia famigliare di certo inusuale in un’epoca in cui il distanziamento generazionale è sempre più evidente: così la loro quotidianità dimostra che la convivenza tra età diverse può essere una ricchezza inestimabile.

L’esempio

Cinque generazioni insieme non rappresentano solo un dato anagrafico, ma una testimonianza viva di connessione. Ogni gesto quotidiano – un abbraccio, un consiglio, una risata condivisa – diventa una tessera preziosa di un mosaico comune. Un mix di saggezza che, per le nuove generazioni, significa ricevere ogni giorno un insegnamento nuovo, un punto di vista differente, una storia da custodire. Una storia semplice, ma straordinaria, un legame tutto al femminile, capace di connettere passato, presente e futuro in un abbraccio senza tempo. Un esempio di quanto la famiglia, quando resta unita, possa diventare il luogo dove ci si sente davvero a casa.