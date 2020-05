A Cologne è ritornato il mercato per la gioia degli affezionati (ma non solo)

É ripartito ieri (venerdì) il mercato di Cologne da via Donatore Avis Aido e via Corioni.

Anche a Cologne è tanta la voglia di ripartenza

Tra scetticismi e dubbi il mercato di Cologne ha avuto luogo nelle vie ritenute più idonee per questa nuova ripartenza. Con un punto d’entrata e uno d’uscita, controllati dai volontari della Protezione civile, armati di termometro; la nuova collocazione ha radunato comunque gli affezionati a cui le bancarelle erano mancate.

Come prima giornata di prova i colognesi si sono dimostrati ben disciplinati e attenti alle regole, così come ovviamente i commercianti che hanno chiesto di utilizzare i guanti e fornito gel disinfettante a chi toccasse la merce. Sarà difficile abituarsi alla novità, per alcuni il mercato rimane in piazza, come vuole anche la tradizione, ma la voglia di ripartire è tanta, così come quella di lavorare, e qualche cambiamento a fin di bene non spaventa.