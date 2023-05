Il cuore di Coccaglio è al sicuro. Non solo perché ora in paese ci sono 9 defibrillatori, ma anche perché, in caso di necessità, ci sono sempre più persone che sanno e possono utilizzarlo. Quarantadue, per la precisione, come il numero degli iscritti al corso promosso da Coccaglio Cardioprotetta in collaborazione con la Croce Rossa di Palazzolo e i volontari di Rovato, Adro e Pontoglio, che si sono messi a disposizione per addestrare i nuovi soccorritori.

A Coccaglio la cardioprotezione ha 42 nuove leve

Dopo la lezione teorica di venerdì sera, nella Casa della Solidarietà, domenica mattina la piazza e la pieve del castello sono state teatro delle prove pratiche per certificare gli iscritti: fra loro, oltre ad alcuni cittadini, anche i membri della Protezione civile, di Tradizioni Agricole e di altre associazioni, ora abilitati ad utilizzare il Dae. «Sono soddisfatto perché la popolazione ha risposto bene, abbracciando un progetto importante perché spesso queste situazioni sono sottovalutate, ma basta poco per fare la differenza», ha spiegato il consigliere comunale e referente di Coccaglio Cardioprotetta Alex Sirani, ringraziando tutte le realtà del soccorso che si sono rese disponibili a realizzare il corso, con l’auspicio che questa collaborazione continui anche in futuro.

Per ottobre, infatti, è in cantiere un corso di Tss (Trasporto sanitario semplice) della durata di 16 ore, con il supporto di Croce Rossa e ambulanza di Pontoglio, aperto a tutte le associazioni con l’obiettivo di formare nuove leve da integrare ai Volontari del soccorso locale.