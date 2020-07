A Chiari arriva Municipium: lanciata l’app per le segnalazioni

Segnalazioni

Tra le principali caratteristiche che distingueranno Municipium dagli altri canali social ce n’è una che che è particolarmente importante e che sicuramente sarà molto sentita dalla cittadinanza: ovvero, la possibilità di inviare segnalazioni agli uffici in maniera puntuale e precisa.

Infatti, fino ad oggi, i cittadini che volessero fare presente situazioni delicate (ad esempio, buche nel manto stradale, verde da sfalciare ecc) spesso utilizzano mezzi informali, dai messaggi Facebook ai commenti sui vari social; o passano l’informazione non alle persone giuste per quello specifico problema. Insomma, di frequente l’utile sistema delle segnalazioni si trasforma in realtà in una comunicazione lenta e ingolfata, e di conseguenza meno efficiente.

Invece, con l’APP Municipium, ogni segnalazione sarà gestita in maniera chiara e semplice. Infatti, tramite l’APP e direttamente dal proprio telefono, sarà possibile indicare la categoria del problema, così che l’APP invierà la segnalazione all’ufficio competente in materia. E non solo: si potranno indicare anche l’esatta posizione (basterà usare il GPS del telefono) e allegare delle fotografie. La persona che farà la segnalazione sarà invitata a lasciare i propri dati, così da essere poi informata della presa in carico del problema: il suo nome legato alla sua segnalazione, però, sarà visibile solo agli uffici e non agli altri cittadini che useranno l’APP. Inoltre l’utente riceverà un riscontro sulla presa in carico e la successiva chiusura della segnalazione.

Fermo restando che sarà sempre possibile per il cittadino usare il metodo classico della segnalazione scritta tramite protocollo, è indubbio che con Municipium i vantaggi per i cittadini sono notevoli, così come per gli uffici comunali. L’obiettivo è far sì che l’APP diventi il canale principe per le segnalazioni, a vantaggio di tutta la collettività.