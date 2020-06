A causa del maltempo annullato il mercato serale a Barbariga.

A causa del maltempo il mercato serale in programma inizialmente questa sera a Barbariga è stato annullato. Si tratta solo di un rinvio perché da giovedì prossimo partirà questa iniziativa che vedrà il mercato tutti i giovedì sera, dalle 19 alle 22.30, fino alla fine di agosto. Il Comune di Barbariga ha pensato infatti a un mercato serale in piazza Aldo Moro per far rivivere il paese e per consentire anche agli ambulanti di «recuperare il tempo perso».