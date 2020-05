“A casa con Avis” ospiterà il dottor De Donno

Una puntata da non perdere quella di giovedì 28 dove nel talk “A casa con Avis” sarà presente niente meno che il professor Giuseppe De Donno.

Giuseppe De Donno

Il noto medico pneumologo presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova e protagonista della sperimentazione sulla terapia del plasma iperimmune nella cura al Coronavirus, sarà ospite giovedì sera nel salotto virtuale del presidente della sezione Avis di Pavone e Cigole Francesco Piovani durante l’ormai noto talk “A casa con Avis”. Con lui, rigorosamente in collegamento e non dal vivo ci saranno Gianpietro Briola, presidente di Avis Nazionale, Mariateresa Vivaldini e Marco Scartapacchio, rispettivamente sindaci di Pavone Mella e Cigole. L’appuntamento è per giovedì sera alle 20,30 sul canale youtube della sezione Avis, sicuramente una bella occasione per approfondire un tema decisamente interessante, inoltre, chi lo vorrà,potrà fare domande scrivendo al numero whatsapp 349/3546773.