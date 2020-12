A Borgo San Giacomo parte il contest per il pupazzo di neve più bello.

Un premio per il miglior pupazzo di neve

Un concorso promosso dalle bibliotecarie del centro culturale Pasquini di Borgo San Giacomo per far divertire grandi e piccini.

In queste giornate di vacanza, con le scuole chiuse, ci si può ancora divertire all’aria aperta, anche nel proprio giardino. Per questo le bibliotecarie hanno promosso un’interessante novità: basta modellare con la neve un pupazzo di neve e poi bisogna condividere la fotografia della propria opera sulla pagina della biblioteca comunale o mandare una mail a prenotazioni.bibliotecaborgosg@gmail.com. Si possono vincere libri, riviste o fumetti. Il concorso è valido per i cittadini del Comune di Borgo San Giacomo e frazioni. Saranno premiati cinque partecipanti: le prime quattro fotografie che avranno più “like” (a parimerito deciderà la giuria) e una quinta fotografia scelta dalla giuria. Sono considerate valide ai fini del concorso le immagini consegnate e pubblicate entro la mezzanotte del 3 gennaio.