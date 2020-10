A Bedizzole oltre un milione di euro per lo stadio.

Un milione e duecentocinquantamila euro per il rifacimento della casa del calcio bedizzolese: lo stadio Siboni. E’ questo il valore del primo lotto del progetto che darà nuova linfa all’impianto cittadino. Un progetto che rischiava di passare in stand-by a causa dell’emergenza coronavirus e che invece è riuscito a venir confermato, come hanno dettagliatamente spiegato nello scorso consiglio comunale gli amministratori, in particolare l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Gazzola.

Il rifacimento dell’impianto

Non si tratta di un lavoro manutentivo, nè di un miglioramento del fondo, ma di un sostanziale completo rifacimento dell’impianto, delle tribune e delle torri faro. Lo farà accendendo un mutuo dell’importo appena specificato: un milione e 250mila euro per quanto riguarda il primo lotto, messo a bilancio nella previsione del triennio 2020-2022.

