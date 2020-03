A Barbariga Amministrazione e Protezione civile scendono in campo per per aiutare gli anziani.

Aiuti agli anziani

Paola Gnali e Andrea Bellil, rispettivamente assessore e consigliere comunale di Barbariga, stamattina con la Protezione civile hanno consegnato 550 confezioni di passato di verdure agli anziani ultra ottantenni locali.

“Ringrazio la ditta Euroverde e l’associazione Leonessa per averci donato questo buonissimo passato e ringrazio i fantastici volontari barbarighesi per la premurosa distribuzione – le parole del sindaco Giacomo Uccelli – Vedere le nostre nonne commuoversi per un piccolo dono ci ripaga di tanti sforzi. #TUTTOANDRàBENE”.

