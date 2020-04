A Bagnolo Mella un intervento da 40mila euro per il verde

A Bagnolo Mella intervento da 40mila euro per il verde.

Intervento per il verde

Nei giorni scorsi il Comune di Bagnolo Mella ha dato il via al bando per la cura del verde pubblico.

Un intervento per un costo previsto di 40mila euro (più Iva) che riguarderà le aiuole e alcuni spazi verdi ben precisi del territorio.

“E’ un segnale della voglia di ripartire che la nostra Amministrazione comunale è decisa a concretizzare – ha sottolineato il primo cittadino Cristina Almici – Si tratta della parte di cura del verde che ogni anno viene affidata ad un bando, mentre per il resto saranno ancora attivi i nostri volontari che continuano il loro generoso impegno. In un momento come quello che stiamo vivendo, al di là della cifra che verrà utilizzata e dell’effettivo intervento che verrà realizzato, mi sembra si possa riservare un significato particolare a questo bando. E’ una testimonianza della determinazione con la quale vogliamo riprendere la nostra normalità e, in questo senso, anche il riservare la giusta attenzione all’ordine e al decoro del nostro territorio può rappresentare un segno assai significativo”.

