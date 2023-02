Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 27 febbraio 2023) a Chiari.

82enne finisce fuori strada a Chiari

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 16 in via Pontoglio.



Una signora di 82 anni è finita fuori strada, non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro ma sembra certo che l'anziana abbia fatto tutto da sola. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale di Chiari e i Vigili del Fuoco Volontari di Chiari. Per sicurezza la signora è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni però non desterebbero particolare preoccupazione.

Le immagini del sinistro