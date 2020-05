800 anni di Castrezzato: il discorso del sindaco Aldi

Il Comune compie oggi 800 anni. Per l’occasione è intervenuto il sindaco di Castrezzato, Giovanni Aldi.

800 anni di Castrezzato

Oggi è un giorno importante. Castrezzato compie 800 anni. Ma ai tempi del Coronavirus è impossibile festeggiare come si deve. Il sindaco Aldi è intervenuto per spiegare come sarebbe dovuta andare e per porgere gli auguri con un video.

Come Amministrazione confidiamo in un prossimo futuro di riproporre questo programma di manifestazioni per dare lustro e rievocare la storia del nostro paese. A un anno dalla nostra elezione possiamo solo dire che le manifestazioni avverse non sono mancate, probabilmente prima di tornare a condurre la vita di prima passerà molto tempo, nel frattempo possiamo solo augurare a tutte le famiglie castrezzatesi di riprendere per quanto sia possibile la normalità della Vita confidando nella certezza che noi vi siamo vicini.