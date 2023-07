47enne accusa un malore, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada

47enne accusa un malore e perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 18 in codice rosso a Capriolo sulla Spbs469bis

Dove si è verificato

Allertati i soccorsi

Ad allertare i soccorsi il conducente di un altro veicolo il quale con prontezza è riuscito ad evitarlo e dunque non c'è stata collisione con altri mezzi. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Capriolo oltre ai sanitari. Il 47enne era cosciente ed è stato trasportato in codice giallo a Chiari, la missione è stata quindi declassata a codice giallo da codice rosso il che significa che le sue condizioni non sono preoccupanti.